Янголи спорту: в Україні загинули 33 професійних спортсмена, захищаючи Батьківщину [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
Українські спортсмени також стають військовими і іноді гинуть на війні, захищаючи Батьківщину.
На сьогоднішній день в Україні загинули 33 професійних спортсмена і їхня пам‘ять вшанована на спеціальному сайті, відкритому Спортивним комітетом.
Сайт-реквієм називається Янголи спорту.
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