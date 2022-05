Український виконавець Monatik звернувся до світових політичних лідерів, ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних організацій із закликом докласти всіх зусиль для організації гуманітарних коридорів для всіх людей, які зараз перебувають на маріупольській "Азовсталі".

I appeal to the world political leaders, the United Nations, the Red Cross, and other international organizations to make every effort to organize humanitarian corridors for all people, who are currently stay in Mariupol’s Azovstal. Save Mariupol, save Ukraine.