Monatik звернувся до світових політичних лідерів [ Редагувати ]
Український виконавець Monatik звернувся до світових політичних лідерів, ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних організацій із закликом докласти всіх зусиль для організації гуманітарних коридорів для всіх людей, які зараз перебувають на маріупольській "Азовсталі".
I appeal to the world political leaders, the United Nations, the Red Cross, and other international organizations to make every effort to organize humanitarian corridors for all people, who are currently stay in Mariupol’s Azovstal. Save Mariupol, save Ukraine.
по темі
Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Фінляндії про вступ до НАТО
Мешканець Дніпра планував здійснити теракт у Запоріжжі. Співробітники СБУ затримали виконавця та запобігли злочину
Захід розв'язав проти росії proxy war ("війну за довіреністю")
На сьогодні росія являється найпрямішою загрозою світовому порядку
Міністр фінансів Крістіан Лінднер висловив зацікавленість Німеччини у фінансовій допомозі