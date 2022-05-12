У Львові обладнають новітній тренінговий центр для медиків [ Редагувати ]
Новітній тренінговий центр медицини катастроф запрацює незабаром у Львові. Обладнаний надсучасними манекенами й симуляторами. Проєкт фінансують міжнародні організації, а також кризовий центр при міністерстві закордонних справ Франції. Нині майбутні інструктори - проходять стажування в Європейському інституті медичної освіти у французькому місті Меці. Чому саме там навчають - розповість Ольга Жидецька.
Слухачі спеціального курсу екстреної медицини з України відпрацьовують практичні навички на манекені. У їхнього пацієнта численне осколкове поранення, і він швидко втрачає кров.
Осколки такі дрібні… - Яка температура на вулиці?
На навчання до Європейського інституту медичної освіти в місті Меці приїхали дев'ятеро медиків з України. Зокрема анестезіологи, реаніматологи, хірурги-травматологи. Серед вимог до слухачів курсу - обов'язкова робота парамедиком, досвід проведення тренінгів з мед підготовки та вільна англійська. Багато хто з цих хлопців пройшов службу на Донбасі. Тут у Франції вони, серед іншого, вчаться координувати дії у бригаді спеціалістів.
Ігор Дейнека, анестезіолог:
Всі інструктори, всі українські лікарі, які є тут зараз, стають командою. Командні навички дуже важливі в умовах курсів і під час лікування пораненого. Надзвичайно важливо діяти саме як команда, а не як розрізнені підрозділи.
Навчальний курс триватиме сім днів. Заняття проводять фахівці, що працювали в багатьох гарячих точках, зокрема в Сирії. Науковий керівник проєкту - визнаний авторитет у цій царині - професор медицини катастроф, генерал французької військової служби - Рафаель Пітті.
Рафаель Пітті, науковий керівник проєкту:
Ми навчаємо слухачів усіх долікарняних процедур, котрі дозволяють стабілізувати постраждалого, щоби він міг дочекатися лікування, щоби його врятувати.
Українські лікарі до навчання ставляться дуже серйозно. Кажуть - вмотивовані й щасливі, що можуть таким чином принести користь своїй Батьківщині. А ще розчулені підтримкою і солідарністю, яку бачать від іноземних колег. Створення надсучасного навчального центру у Львові профінансували міжнародні доброчинні організації та кризовий центр при французькому МЗС.
Артем Аганцев, анестезіолог:
Будь-яка допомога, яку ми зараз отримуємо з усього світу, важлива і це дає нам відчуття, що ми не самотні у війні проти росіян, тому що Україна тепер виступає за всю Європу.
Новітній тренінговий центр у Львові має запрацювати вже у червні. У ньому на сучасних манекенах та симуляторах зможуть тренуватися парамедики та військові лікарі з усієї України.
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