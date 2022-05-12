Сьогодні Рада ООН з прав людини проводить спеціальну сесію. Очікується, що основною темою засідання буде надзвичайно складна ситуація в Маріуполі. Під стінами офісу ООН з самого ранку зібрались українські біженці. Вони закликають організацію об'єднаних націй втрутитись, щоб врятувати усіх, хто залишився на заводі Азовсталь. На акції була і наша кореспондентка Світлана Прокопчук.

Українці зібралися під офісом ООН у Женеві о 10 ранку за місцевим часом. Організатори - а це Українське товариство Центральної та Східної Швейцарії присвятити зібрання до 34 спеціального засідання Ради ООН, що присвячене погіршенню ситуації з правами людей в Україні через російську агресію. Учасники мітингу закликають ООН негайно організувати безпечну евакуацію поранених бійців та весь військовий гарнізон з "Азовсталі".

Євгеній Процюк, співорганізатор акції:

Ситуація насправді критична і з кожною хвилиною стає все гіршою і ми не маємо вже більше часу чекати. Чи це буде за підтримки організації об'єднаних націй чи за підтримки третьої безпечної держави. Їм потрібна допомога, їм потрібна підтримка. Екстракція. Для цього ми зараз тут! І будемо просити, будемо вимагати, будемо підтримувати.

Тетяна виїхала з Маріуполя в березні. А нині, каже, в місті справжня гуманітарна катастрофа.

Тетяна Кудряшова, біженка з Маріуполя:

По дорозі бачили і розбиті машини із трупами, і воронки. Нужно помочь тем, кто остался в Мариуполе и бойцам, которые находятся в "Азовстали", потому что нас это очень беспокоит. Они продолжают готовить на улице. И на что-то надеются, но ни води, ни газа, ничего і 90 процентов домов розрушено.

Наталія виїхала з Маріуполя ще у 2014 році. Її батько був добровольцем. Чоловіка тяжко поранили. Він вижив лише завдяки оперативним діям медиків. А захисники "Азовсталі" позбавлені найнеобхідніших ліків!

Наталія, учасниця акції:

Дивлячись на мій досвід, якби не швидка реакція, якби не швидка допомога, тата б скоріше за все просо більше не було. А зараз на "Азовсталі" знаходиться дуже багато наших бійців і багато з них поранені. І якщо зараз ми не будемо реагувати, не буде реагувати спільнота всесвітня, якщо не буде реагувати ООН, вони всі можуть загинути.

Ініціаторами скликання засідання ООН стали Франція та Мексика. Україна також подала офіційний запит. Його підтримало майже 60 держав. Щоправда, голосування сьогодні не заплановане. Очікується, що засідання стане потужним сигналом президенту рф путіну щодо міжнародної ізоляції Москви.