ООН буде розслідувати військові злочини росії в Україні [ Редагувати ]
ООН буде розслідувати військові злочини російських окупантів на території України. Рада з прав людини підтримала відповідну резолюцію більшістю голосів.
Про це у своєму Telegram-каналі розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.
"Варварські вбивства, згвалтування та знущання над нашими людьми, жінками та дітьми не залишаться без відповіді для росіян. І це тільки один з інструментів", - сказав Єрмак.
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