ООН буде розслідувати військові злочини російських окупантів на території України. Рада з прав людини підтримала відповідну резолюцію більшістю голосів.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Варварські вбивства, згвалтування та знущання над нашими людьми, жінками та дітьми не залишаться без відповіді для росіян. І це тільки один з інструментів", - сказав Єрмак.