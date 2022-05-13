У Києві та області змінюється час комендантської години [ Редагувати ]
З неділі, 15 травня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше. І триватиме з 23:00 до 5:00 ранку. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше.
- Метрополітен - з 06:00 до 22:00.
- Наземний громадський транспорт - з 06:00 до 22:30.
Дотримуйтеся правил комендантської години. А також - не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бо загроза ракетних обстрілів Києва залишається.
по темі
Багато українців зараз шукають житло для оренди. Однак деякі, всупереч війні, бажають заживитися на інших
У Києві відновлять обов'язкову оплату проїзду у громадському транспорті
У Дніпропетровській області скоротили комендантську годину
У Дніпропетровській області скоротили комендантську годину
На 9 травня в Одесі вирішили повторити досвід 2 травня та оголосили цілодобову комендантську годину