Україна на переговорах з росією вимагає відведення військ на межі територій, зайнятих до 24 лютого. Про це заявив президент Володимир Зеленський в ефірі італійського телеканалу Rai 1.

Зеленський готовий особисто говорити з Путіним про припинення війни.

Тільки з ним, але без його посередників, і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

Глава держави зазначив, що етап, коли з росією можна було вести діалог "з вином за столом" у минулому. Але має бути "прагматичний діалог".

У цьому келиху не вино, а кров наших людей... Ми розуміємо, що після кожної війни приходить мир, і якщо є шанс закінчити війну діалогом, потрібно використати цей шанс.

Зеленський зазначив, що ​план путіна повністю провалився, і зберегти своє обличчя йому вже не вдасться.

путіну зберегти лице? Йому треба зберегти свою державу... Коли за кордоном чують російську мову, то люди відвертаються. Він (путін - ред.), "захищаючи" російськомовних, ставить хрест на російській мові.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що стратегічна поразка росії очевидна всім у світі.