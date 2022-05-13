"На умовах діалогу, а не ультиматумів": Зеленський готовий до переговорів з путіним (відео) [ Редагувати ]
Україна на переговорах з росією вимагає відведення військ на межі територій, зайнятих до 24 лютого. Про це заявив президент Володимир Зеленський в ефірі італійського телеканалу Rai 1.
Зеленський готовий особисто говорити з Путіним про припинення війни.
Тільки з ним, але без його посередників, і на умовах діалогу, а не ультиматумів.
Глава держави зазначив, що етап, коли з росією можна було вести діалог "з вином за столом" у минулому. Але має бути "прагматичний діалог".
У цьому келиху не вино, а кров наших людей... Ми розуміємо, що після кожної війни приходить мир, і якщо є шанс закінчити війну діалогом, потрібно використати цей шанс.
Зеленський зазначив, що план путіна повністю провалився, і зберегти своє обличчя йому вже не вдасться.
путіну зберегти лице? Йому треба зберегти свою державу... Коли за кордоном чують російську мову, то люди відвертаються. Він (путін - ред.), "захищаючи" російськомовних, ставить хрест на російській мові.
Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що стратегічна поразка росії очевидна всім у світі.
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