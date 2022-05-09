В понеділок, 9 травня, президент росії володимир путін виступив на параді у москві.

путін заявив, що для росії "захист батьківщини завжди був священний" і звернувшись до армії додав: "в ці дні ви боретесь за наших людей на Донбасі, за безпеку нашої батьківщини росії".

До участі у військовому параді залучено 11 тисяч військовослужбовців.

Все говорило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями буде неминучим... Ішли регулярні поставки найсучаснішої зброї (в Україну, - ред.)... росія дала попереджувальну відпорт агресії. Це було своєчасне рішення.

"Сьогодні ополченці Донбасу разом з армією росії борються на своїй землі... Звертаюся до військовослужбовців рф та ополченців Донбасу, ви боретеся за батьківщину, за її майбутнє, щоб у світі не було місця катам та карателям", - додав путін.

Зазначимо, раніше західні ЗМІ та розвідки повідомляли, що на параді 9 травня путін може офіційно оголосити війну Україні, мобілізацію чи анексію ОРДЛО.