9 травня в росії: що сказав путін [ Редагувати ]
В понеділок, 9 травня, президент росії володимир путін виступив на параді у москві.
путін заявив, що для росії "захист батьківщини завжди був священний" і звернувшись до армії додав: "в ці дні ви боретесь за наших людей на Донбасі, за безпеку нашої батьківщини росії".
До участі у військовому параді залучено 11 тисяч військовослужбовців.
Все говорило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями буде неминучим... Ішли регулярні поставки найсучаснішої зброї (в Україну, - ред.)... росія дала попереджувальну відпорт агресії. Це було своєчасне рішення.
"Сьогодні ополченці Донбасу разом з армією росії борються на своїй землі... Звертаюся до військовослужбовців рф та ополченців Донбасу, ви боретеся за батьківщину, за її майбутнє, щоб у світі не було місця катам та карателям", - додав путін.
Зазначимо, раніше західні ЗМІ та розвідки повідомляли, що на параді 9 травня путін може офіційно оголосити війну Україні, мобілізацію чи анексію ОРДЛО.
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