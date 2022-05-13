Чому Зміїний є стратегічно важливим для України [ Редагувати ]
Острів Зміїний має стратегічне значення як для України, так і для російських окупантів. Він дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну обстановку на півдні України.
Про це повідомляє начальник ГУР МО України Кирило Буданов.
Також острів Зміїний стратегічно важливий з точки зору можливості висадки росією тактичного морського десанту.
За словами керівника української розвідки, теоретично це єдиний регіон, через який російські окупанти можуть спробувати висадити десант на територію окупованого Придністровського регіону Молдови.
"Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на південь України. Острів Зміїний - це територія України, і ми її будемо деокуповувати й боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно. Це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю та виключити будь-які можливі воєнні дії Росії на території "ПМР", з якої вони можуть атакувати західну частину України", - зазначив Буданов.
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