Не перебільшуйте вплив світових лідерів: Верещук про переговори щодо евакуації з "Азовсталі" [ Редагувати ]
На території заводу "Азовсталь" крім азовців, там ще є ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, бійці СБУ, поліцейські та тероборона.
Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За її словами, Україні не варто перебільшувати вплив світових лідерів. Все тому, що якби цей вплив був належним, то не було б війни.
"Серце країни зараз - це Азовсталь. Поділяю тривогу та хвилювання близьких за долю захисників фортеці. Війна - це кров і сльози. На війні чудес не буває. Є суворі реалії. Тому працює тільки тверезий та прагматичний підхід", - йдеться у повідомленні.
Також Верещук додала, є наказ президента - зробити все можливе та неможливе, щоб витягнути людей.
"Команда працює. Перемовини з ворогом дуже складні. Результат може не задовольнити всіх. Але наше завдання витягнути наших хлопців. Усіх. Живими", - повідомила вона.
Зазначимо, що наразі "Азовсталь" повністю заблокований російськими військами. Українські бійці продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу.
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