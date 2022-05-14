Прогноз погоди на 14 травня [ Редагувати ]
У суботу, 14 травня, в Україні підуть дощі. Місцями очікується шквальний вітер та зливи. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Ввранці у Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях місцями зливи. На решті території без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вдень в західних, північних та більшості центральних областей місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +9 +12, вдень +19 +23 градусів;
- на заході вночі +10 +12 градусів, а вдень +20 +22;
- у східних областях вночі +9 +12, вдень +19 +21 градусів;
- на півдні країни вночі +11 +16 градусів, а вдень +22 +24;
- у центральних областях вночі +11 +13, вдень +20 +24 градусів.
У столиці сьогодні вночі та вранці короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви до 15-20 м/с. Стовпчики термометрів в місті вночі покажуть +9 +12, вдень +20 +22 градуси.
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