Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів" [ Редагувати ]
На світанку суботи, 14 травня, російські військові обстріляли з "Ураганів" Широківську громаду Дніпропетровської області. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Люди не постраждали.
Ніч з однією тривогою. На світанку ворог обстріляв з "Ураганів" Широківську громаду. Люди не постраждали.
З його словами, у кількох будинках вибиті шибки.
На кількох подвір’ях - касетні боєприпаси. Працюють піротехніки.
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