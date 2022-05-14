Український реп лунає над Європою. Гурт "Калуш Оркестра" вийшов у фінал наймасштабнішого пісенного конкурсу. Букмекери пророкують українським представникам перемогу. А учасники інших країн бажають перемогти і у війні. Як підтримують українців на Євробаченні - дивіться далі.

В італійському Турині на "Євробаченні" Україну представляє гурт "Калуш Оркестра". Та, здається, що від нашої країни тут не лише вони.

Моніка Лю, представниця Литви на "Євробаченні 2022":

Я просто хочу, щоб ми всі не забували, що в Україні триває війна. Підтримайте українців. Надсилайте донати. Гроші важливі, а також увага важлива. Зробіть це, будь ласка, ми їм потрібні.

Підтримати Україну співачка Моніка з Литви закликає у кожному своєму коментарі. А протягом оголошення результатів першого півфіналу конкурсу не випускає з рук саме наш прапор.

Амбасадорами України на "Євробаченні" цьогоріч можна вважати й представниць Ісландії. Конкурсантки на пресконференціях з'являють з українським прапором. А на головну сцену одна з учасниць колективу вийшла із фарбою синьо-жовтого кольору.

Сігрідур Ейторсдоттир - учасниця гурту "Systur", представниця Ісландії на "Євробаченні 2022":

Ми зосередилися на тому, щоб донести меседж пісні. Ми дійсно хотіли принести надію людям, які страждають, людям, які не є вільними, які переживають важкі часи, як Україна та всім, хто бореться з COVID. Ми всі повинні стояти разом. Ми всі повинні тримати ім'я України високо і не дозволяти ЗМІ нормалізувати війну.

Калуш Оркестра представляють Україну з піснею "Стафанія".

Олег Псюк - соліст гурту Kalush Orchestra:

Ця пісня присвячувалась моїй мамі і тільки зараз, коли в Україні війна, то вона набула нових змістів. Через те, що дуже багато людей метафорично сприймають "моя мама, як моя країна", яку потрібно оберігати.

Тож чи то про Стефанію із Калуша, чи то про всю Україну тепер співають мільйони європейців, серед яких і фінські музиканти The Rasmus.

Наші хлопці вже виступили в першому півфіналі та пройшли до вирішального туру. Цієї суботи Калуш Оркестра знову вийде на головну сцену Євробачення. І букмекери вже прогнозують перше місце для України з ймовірністю понад 50 відсотків.

Я бачу "Калуш Оркестра" переможцями, але не через війну. А завдяки пісні я вважаю їх переможцями. Адже пісня дуже гарна.

І з цим погоджуються й оглядачі Євробачення. Реакцій на композицію тисячі. Український реп підкорив іноземців.

Те, що перемога має бути за Україною, говорять і самі учасники конкурсу. Приміром представник Ізраїлю Майкл Бен Давід розповів, що його мама - з України, а в Києві живуть родичі.

Майкл Бен Давід - учасник конкурсу "Євробачення-2022" від Ізраїлю: