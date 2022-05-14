Лінії солідарності. Єврокомісія представила план допомоги Україні з експортом сільськогосподарської продукції в умовах війни. Це будуть маршрути, за якими прискорять роботу митниць між Україною та ЄС. Як саме це працюватиме - розкаже Олена Абрамович.

Румунський порт Констанци. Минулого тижня звідси відправився великий корабель з українським зерном - 70 тисяч тон висівок. Щоб завантажити його, зерно везли потягами та на баржах з дунайських портів в Україні. Довозять продукцію сюди і вантажівки.

Степан, водій вантажівки з Одеси:

Мы перевозим контейнера сейчас с одесского порта в порт Костанцию. Экспортируем украинские товары через порт, потому что украинские порты, вы знаете, все заблокировано, море заблокировано.

Заблоковані та заміновані усі українські морські порти. А через них до війни йшло 75% товарообігу. Тепер нашим експортерам доводиться освоювати нові ланцюжки перевезення продукції. Порти у сусідніх країнах хоч і пожвавили роботу, проте великих інвестицій в нову інфраструктуру не планують - не відомо, на скільки часу вона буде потрібна.

Віорель Панайт, керівник асоціації бізнесів порту Констанци:

Безумовно, нам потрібен спектр обладнання, і підтримка України означає, що нам, як країні, разом з ЄС потрібно знайти фінансування на це обладнання. Але для всіх цих компаній інвестувати в усе це нове обладнання в умовах економічно невизначеного горизонту може призвести до банкрутства за кілька місяців, оскільки потім все це обладнання буде марним.

Проблемно транспортувати наше зерно до ЄС і залізницею через різну ширину колій. А на будівництво перевантажувального комплексу на залізниці потрібно пʼять років, ще десять - щоб інвестиції окупилися. Як результат - на кордонах величезні черги.

Адіна Велян, єврокомісарка з питань траспорту:

Тисячі вагонів, завантажені зерном, досі очікують на українському кордоні з Польщею та Румунією. Середній час очікування для перетину кордону - 16 днів. На деяких пропускних пунктах - і 30 днів. І ці затримки, звісно, не спричинені відсутністю доброї волі. Нам потрібно переглянути логістику та ланцюжки постачання, створити додаткові потужності, адаптувати інфраструктуру та доставити необхідне обладнання туди, де воно треба.

В Брюсселі, бачачи проблему, взялися за її вирішення. Єврокомісія закликала усі держави та бізнеси, задіяні в логістиці, допомогти Україні. Збільшити кількість інспекторів на кордонах, щоб пришвидшити перевірки. Знайти незадіяні вагони, баржі, вантажівки та іншу необхідну для логістики техніку і надати її Україні. Операторам перевезень у ЄС планують надати додаткові фінансові гарантії, щоб заохотити їх відправляти транспорт до України.

Адіна Велян, єврокомісарка з питань транспорту:

Ми запустимо логістичну платформу, щоб допомогти асоціаціям з індустрії, трейдерам, сервісам Єврокомісії, урядам країн-членів та українській владі швидше і легше знайти один одного та вирішити це питання без затримок.

Діяти треба швидко, наполягли і в Києві, і в Брюсселі, адже в найближчі 2-3 місяці Україна мусить експортувати хоча б 20 мільйонів тон зернових, аби і світ від голоду врятувати, і власні сховища для майбутнього врожаю звільнити. У країнах Північної Африки та Близького Сходу, куди ми експортували найбільше зерна, уже зростають ціни на продукцію. І блокування росією нашого експорту, безумовно, впливає на світ.

Адіна Велян, єврокомісарка з питань транспорту:

Україна виробляє 12% світового зерна, 15% кукурудзи та 50% соняшникової олії. Вона найбільший експортер сільськогосподарської продукції до країн північної Африки та Близького Сходу.

Допомагати з налагодженням нових експортних шляхів Україні уже почала Австрія. Минулого тижня туди прибули перші вагони з українською кукурудзою. Цим шляхом обіцяють вивозити щомісяця до 60 тисяч тон зерна, щоб потім постачати його в Африку та ЄС. Канада також планує долучитися до перевезень через річкові порти на Дунаї.

Олена Абрамович, кореспондентка: