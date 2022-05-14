На острові Зміїний росіяни намагаються встановити системи ППО. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

З відео стає зрозуміло, чому острів Зміїний такий важливий для росії.

Взявши його під контроль, вони покриють південь України і можуть мати перевагу під час спроб висадження десанту.