Окупанти намагаються встановити на острові Зміїний системи ППО [ Редагувати ]
На острові Зміїний росіяни намагаються встановити системи ППО. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
З відео стає зрозуміло, чому острів Зміїний такий важливий для росії.
Взявши його під контроль, вони покриють південь України і можуть мати перевагу під час спроб висадження десанту.
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