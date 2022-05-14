Американський актор Фред Уорд, найбільш відомий за фільмом-трилером "Тремтіння землі" (Tremors, 1990) помер на 80-му році життя. Про це повідомив TMZ із посиланням на представника актора.

Актор помер 8 травня, при цьому причина смерті поки що не визначена.

З початку своєї кар'єри в 1973 році Уорд знявся у більш ніж 80 фільмах, однак найбільше він відомий за своїми ролями у фантастичному трилері "Тремтіння землі" (1990 і 1996)і пригодницькій драмі "Хлопці що треба" (The Right Stuff, 1983). У 1993 році він отримав Кубок Вольпі у складі акторського ансамблю фільму "Короткий метр" (Short Cuts, 1993) на Венеціанському кінофестивалі.

Він також грав у фільмах "Втеча з Алькатраса" (1979), "Великий бізнес" (1988), "Чесна куртизанка" (1998) та серіалах "Справжній детектив", "Анатомія пристрасті" та "Швидка допомога".