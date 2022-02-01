Актер из сериала "Ходячие мертвецы" умер при загадочных обстоятельствах (фото) [ Редактировать ]
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В США найден мертвым с огнестрельным ранением актер сериала "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead) Мозес Джей Мосли. Об этом сообщает TMZ.
Тело 31-летнего Мозеса с огнестрельным ранением обнаружили в его собственном автомобиле возле проходящего через автостраду моста в Стокбридже, штат Джорджия.
Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022
Полиция подозревает самоубийство, хотя не исключается и насильственная смерть. Родственники говорят, что от актера не было никаких вестей больше недели. Они обзвонили все больницы, но безуспешно. И тогда подали заявление в полицию.
31-летний Мозес Джей Мосли был известен по роли зомби Майка в телесериале"Ходячие мертвецы".
Также он снимался в сериалах "Хранители", "Королева юга", "Американская душа", в фильме "Голодные игры: И вспыхнет пламя".
Напомним, что умер легендарный актер Леонид Куравлев.
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