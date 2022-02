В США найден мертвым с огнестрельным ранением актер сериала "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead) Мозес Джей Мосли. Об этом сообщает TMZ.

Тело 31-летнего Мозеса с огнестрельным ранением обнаружили в его собственном автомобиле возле проходящего через автостраду моста в Стокбридже, штат Джорджия.

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652