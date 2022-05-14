Президент Фінляндії Сауле Ніїністе зателефонував президенту росії володимиру путіну і повідомив його, що країна впродовж наступних кількох днів має намір подати заявку на вступ до НАТО. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Президент Фінляндії пояснив, що агресія росії проти України в останні місяці підвищила стурбованість Фінляндії щодо своєї безпеки, у зв'язку з чим ухвалили рішення розпочати процедуру приєднання до альянсу.

Ніїністе додав, що Фінляндія в майбутньому хотіла б "коректно та професійно" вирішувати питання, пов'язані з сусідством із Росією.

Це була відкрита та прямолінійна розмова без загострень. Сторонам було важливо уникати напруження.

путін, як повідомляє прес-служба Кремля, запевнив, що жодних загроз безпеці Фінляндії не існує і що "відмова від традиційної політики військового нейтралітету була б помилковою". путін попередив Нііністе, що вступ до НАТО може негативно вплинути на двосторонні відносини.

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Після вторгнення росії до України рівень підтримки ідеї вступу до НАТО серед жителів Фінляндії, який до того обчислювався кількома відсотками, зріс у десятки разів.

Фінляндія та росія мають загальний сухопутний кордон завдовжки майже 1200 км.

Очікується, що разом із Фінляндією заявку на вступ до НАТО найближчими днями подасть Швеція.

Нагадаємо, що в росії пригрозили Швеції та Фінляндії у разі вступу в НАТО.