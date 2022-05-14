У Києві продовжили час роботи метро [ Редагувати ]
У Києві з 16 травня зміниться графік роботи метро. З понеділка столична підземка працюватиме на дві години довше.
Про це повідомляє пресслужба "Київського метрополітену".
"З 16 травня метро працюватиме з 06:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що також поновлюється можливість електронної оплати проїзду. Пасажирів закликали підготувати транспортні картки, платіжні додатки, включаючи Kyiv Digital.
по темі
За останні дні в Київській області відновлено електропостачання в 506 населених пунктах для понад 297 тисяч споживачів
Відкрито рух мостом через річку Тетерів
Станом на понеділок, 2 травня, у Києві зареєстровано понад 37 тисяч внутрішньо переміщених осіб
Зазначається, що зараз помітно пожвавилося життя столиці, все більше людей на вулицях, автівок на дорогах
У четвер, 28 квітня, під час візитку генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, у Києві пролунали гучні вибухи