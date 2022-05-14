З Сєвєродонецька провели евакуацію населення [ Редагувати ]
У суботу, 14 травня, з Сєвєродонецька була проведена евакуація мирного населення. Це перша евакуація за довгий час.
Про це повідомляє глава Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.
За його словами, під час евакуації вдалося вивезти з міста 17 осіб, включаючи троє дітей.
"Після таких подій завжди кажеш:" ми це зробили!"Протягом тривалого періоду евакуація з Сєвєродонецька була вкрай небезпечна. І ось нарешті вдалося! 17 жителів міста вже в безпеці. У їх числі і троє дітей. Продовження слід! Вірте в ЗСУ!",- написав Гайдай.
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