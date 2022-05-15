Бійці полку Азов відреагували на підтримку Kalush Orchestra у фіналі "Євробачення-2022" [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
14 травня в Турині проходить фінал "Євробачення-2022", де Україну представляє гурт Kalush Orchestra. Після виступу з піснею "Стефанія" фронтмен команди Олег Псюк зі сцени зробив гучну політичну заяву, за яку Україні може загрожувати дискваліфікація.
Незважаючи на аполітичну позицію конкурсу, Псюк сказав, що потрібно негайно рятувати Маріуполь та "Азовсталь".
"Будь ласка, допоможіть Україні, допоможіть Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі"! Зараз!", – сказав зі сцени Псюк.
Відео цього моменту з'явилося на сторінці музикантів у Instagram.
На підтримку вже відреагували бійці полку "Азов". У їхньому Телеграм-каналі з'явилася промовиста відповідь: "Дякуємо гурту KALUSH ORCHESTRA за підтримку! Слава Україні!"
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