Kalush Orchestra виголосили переможну промову зі сцени Євробачення-2022 (відео) [ Редагувати ]
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14 травня відгримів грандіозний фінал Євробачення-2022. За результатами голосувань національних журі та глядачів, переможцями оголосили представників України Kalush Orchestra.
"Дуже дякую вам, дякую, що підтримуєте Україну, що підтримуєте українців. Слава Україні!", – сказав лідер гурту Олег Псюк.
"Слава Україні. Дякую всім українцям, які за нас голосували у діаспорі. Ця перемога дуже і дуже важлива для нас цього року. Ми робили все можливе, щоб привезти цю перемогу. Не передати почуття, наскільки ми раді", – додали згодом Kalush Orchestra.
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Фінал відбувся увечері в суботу, 14 травня, в Турині.
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