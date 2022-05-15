14 травня відгримів грандіозний фінал Євробачення-2022. За результатами голосувань національних журі та глядачів, переможцями оголосили представників України Kalush Orchestra.

"Дуже дякую вам, дякую, що підтримуєте Україну, що підтримуєте українців. Слава Україні!", – сказав лідер гурту Олег Псюк.

"Слава Україні. Дякую всім українцям, які за нас голосували у діаспорі. Ця перемога дуже і дуже важлива для нас цього року. Ми робили все можливе, щоб привезти цю перемогу. Не передати почуття, наскільки ми раді", – додали згодом Kalush Orchestra.