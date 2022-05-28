Угруповання військ рф, імовірно, зазнало надлому після контратакувальних дій Збройних сил України на Бахмутському напрямку. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у YouTube-каналі Фейгін LIVE.

Окупанти не змогли покращити тактичне становище на межі Донецької та Луганської областей. Більше того, українські війська відновили контроль над Комишувахою.