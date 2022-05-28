"У росіян стався надлом на одному з напрямків фронту" - Арестович [ Редагувати ]
Угруповання військ рф, імовірно, зазнало надлому після контратакувальних дій Збройних сил України на Бахмутському напрямку. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у YouTube-каналі Фейгін LIVE.
Окупанти не змогли покращити тактичне становище на межі Донецької та Луганської областей. Більше того, українські війська відновили контроль над Комишувахою.
Наші контратакували та відбили Комишуваху. Будемо дивитися, але я б сказав з обережним оптимізмом, що є ознаки надлому російського угрупування на цьому напрямку. Вони зменшують темпи та масштаби дій.
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