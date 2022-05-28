Зеленський розповів про постачання зброї [ Редагувати ]
Новини про постачання необхідної Україні зброї можуть з'явитися вже наступного тижня. Про це стало відомо під час звернення президента Володимира Зеленського.
Українські сили мають переважати противника технологічно.
Кожен день наближаємося до того, що наша армія буде перевершувати окупанта технологічно і ударною силою. Звичайно, дуже багато залежить від наших партнерів, від їх готовності дати Україні все необхідне для захисту нашої свободи. Я чекаю з цього приводу хороших новин вже наступного тижня.
по темі
Окупанти блокадою жителів Херсонської області намагаються взяти їх в заручники
У суботу, 28 травня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців
Іноземні лідери пропонували йому виїхати з країни
Сполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS
Україна незабаром отримає ще більше потужної зброї від Сполучених Штатів