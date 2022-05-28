Новини про постачання необхідної Україні зброї можуть з'явитися вже наступного тижня. Про це стало відомо під час звернення президента Володимира Зеленського.

Українські сили мають переважати противника технологічно.

Кожен день наближаємося до того, що наша армія буде перевершувати окупанта технологічно і ударною силою. Звичайно, дуже багато залежить від наших партнерів, від їх готовності дати Україні все необхідне для захисту нашої свободи. Я чекаю з цього приводу хороших новин вже наступного тижня.