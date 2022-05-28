ЗСУ відбили сім ворожих атак на Донбасі [ Редагувати ]
Бійці ЗСУ відбили сім атак російських військ у районі Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил.
Продовжуються бойові дії на декількох локаціях.
Українські захисники та захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. На 3 локаціях продовжуються бої.
ЗСУ знищили:
- 1 танк;
- 6 ворожих автомобілів.
- 1 безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
При цьому окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях за добу.
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