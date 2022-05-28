У майбутньому вартість бензину в Україні має знизитися, а ціна у 60-70 гривень за літр - нереальна для економіки. Таку думку висловив профільний експерт Геннадій Коваль.

Так, його можуть купувати люди, аби відчувати себе в більшій безпеці. Та бізнес, економіка не буде працювати за ціни на бензин 70 грн. Це ж автоматично робить дорожчим у два рази все, що пов’язано з перевезеннями.

Ще одним негативним фактором для ціни палива експерт називає курс гривні. Якщо він буде стабільним, після задоволення ажіотажного попиту на пальне ціна на нього може впасти, прогнозує Коваль. За його словами, з курсом близько 40 гривень за долар ціни на нафтопродукти можуть залишатися на нинішньому високому рівні.

Своєю чергою експерт ринку палива Сергій Куюн уточнює, що умовно падіння курсу національної валюти на 1 гривню додає 1 гривню у вартості літра. Він пояснює, що за наявності достатньої кількості пального його вартість може знизитися.

Досить висока ціна не дає робити великі запаси чи кататися без діла. Особливо з урахуванням того, що більшість за цей час заможнішими не стали. Тому впродовж наступного тижня, за ідеальних умов, постачання перевищить попит. Тоді почнеться формування запасів на АЗС, і коли запаси сягнуть хоча б тижневого рівня, ціна має піти донизу, бо трейдерам потрібні обігові кошти – їм за таких умов невигідно притримувати пальне.

Він додав, що так буде за відсутності форс-мажорів, які можливі через війну.