Росіяни зазнали значних втрат і відступили в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки

Вони і надалі нищать наші міста на Донбасі та вбивають мирних громадян - так вони несуть свій "рускій мір" туди, куди їх ніхто не кликав. Про ще один день війни на східному фронті - у матеріалі Євгена Соломіна.