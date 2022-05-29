російські війська частково вийшли з Лиману [ Редагувати ]
Станом на 29 травня російські війська частково вийшли з Лиману (Донецька область), за який тривають бої.
Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
"На Лиманському напрямку окремі підрозділи противника виведені за межі населеного пункту Лиман", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що на Курахівському напрямку противник веде вогонь по всій лінії зіткнення з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, армійської та оперативно-тактичної авіації.
російські війська намагаються виснажити особовий склад і зруйнувати фортифікаційні споруди.
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