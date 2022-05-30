Арестович пояснив, чому він дратує людей [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович для багатьох українців був "головним заспокійливим" під час війни.
Втім, у мережі дедалі більше користувачів почали цькували Арестовича.
Тепер і сам Олексій вирішив пояснити юзерам в Instagram, чому ж він викликає роздратування у людей.
Так, радник голови ОП зазначив, що раніше він працював заспокійливим, а тепер ще – вимірювальним.
"Тест простий: Якщо я вас дратую, ви зламалися. Чи не тягнете ситуацію. Дивіться - російська пропаганда ідентифікує мене як сильне місце України (інакше не атакували б) і як слабке місце деяких українців (інакше не обрали б таку форму атаки). А слабкість, як і силу, кожен вибирає сам. Пам'ятайте про це, коли наступного разу обиратимете: чекати нападу білорусів о 4 ранку чи ні", – написав Арестович.
А допис він супроводив колажем, на якому зібрані кадри з фільму "Не бійся, я поруч", в якому він знявся.
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