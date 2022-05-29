В Україні зіпсується погода через грози, місцями шквали, які принесе на нашу територію циклон з атмосферними фронтами.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 30 травня в Україну зайде циклон з атмосферними фронтами.

Синоптик прогнозує, що в північних областях, включно з Києвом, у західних, місцями у центральних областях, на Одещині, Миколаївщині пройдуть короткочасні дощі та прогримлять грози. При грозах можливі шквали.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +20 +25 градусів, на сході, південному сході, у Дніпрі буде спекотно, +25 +30 градусів. А от на заході дещо свіжіше, +18 +23.

У Києві 30-го травня пройдуть короткочасні дощі з грозами, іноді можливе посилення вітру до сильного. Протягом дня стовпчики термометрів у столиці піднімуться до +22 +23 градусів.