Агресивність дій росії у війні проти України зросте - Боррель [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Війна росії проти України може значно затягнутися. При цьому агресивність дій рф зросте.
Про це повідомляє в інтерв'ю глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Боррель допустив, що росія буде затягувати конфлікт. Однак економіка агресора вже "починає зупинятися". Глава дипломатії ЄС закликав посилити санкції проти рф, щоб допомогти Україні зайняти більш вигідні позиції на переговорах.
"Ми повинні вистояти. Війна буде довгою... Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну засобами для боротьби, а також чинити економічний тиск на росію", - сказав політик.
по темі
З 30 по 31 травня відбудеться засідання Європейської ради, яке присвятять Україні, питанням енергетики та продовольчої безпеки
Європейський союз впевнений, що Україна зробить все необхідне, щоб стати гідним членом ЄС
Наші військові відправили на той світ взвод з Пскова
З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 350 російських військових.
росія зазнала величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки в ході вторгнення в Україну