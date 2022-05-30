Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на заяву глави МЗС росії сергія лаврова щодо "військових цілей" в Україні. Він також показав наслідки обстрілів окупантами населених пунктів.

"Ми не б'ємо по цивільних об'єктах, атакуємо лише військові цілі, заявив міністр з виправдання воєнних злочинів Росії пан Лавров. Вважаємо, що Всесвітня організація з охорони здоров'я має створити міжнародний психіатричний консиліум для оцінки заяв представників рф. Можливо, новий вірус?", - написав він.

Як черговий доказ того, що росія обстрілює мирних жителів, Подоляк оприлюднив фото наслідків атак по житлових районів.

Варто нагадати, що в інтерв'ю французькому телеканалу лавров заявив, що термін "спецоперація" обумовлений наказом категорично уникати ударів по цивільним об'єктам.