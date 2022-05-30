Подоляк показав жахливі наслідки обстрілів "військових цілей" рф в Україні [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на заяву глави МЗС росії сергія лаврова щодо "військових цілей" в Україні. Він також показав наслідки обстрілів окупантами населених пунктів.
"Ми не б'ємо по цивільних об'єктах, атакуємо лише військові цілі, заявив міністр з виправдання воєнних злочинів Росії пан Лавров. Вважаємо, що Всесвітня організація з охорони здоров'я має створити міжнародний психіатричний консиліум для оцінки заяв представників рф. Можливо, новий вірус?", - написав він.
Як черговий доказ того, що росія обстрілює мирних жителів, Подоляк оприлюднив фото наслідків атак по житлових районів.
Варто нагадати, що в інтерв'ю французькому телеканалу лавров заявив, що термін "спецоперація" обумовлений наказом категорично уникати ударів по цивільним об'єктам.
Ми не б’ємо по цивільних об’єктах, атакуємо лише військові цілі, заявив міністр з виправдання воєнних злочинів Росії пан #Лавров. Вважаємо, що @WHO має створити міжнародний психіатричний консиліум для оцінки заяв представників Рф. Можливо, новий вірус? На фото – «військові цілі». pic.twitter.com/iK4F7oDxLG— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 30, 2022
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