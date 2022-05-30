Сьогодні, 30 травня, близько восьмої години ранку в центрі Мелітополі пролунав потужний вибух. Є кілька постраждалих, серед яких - племінниця фейкового губернатора Запорізької області Євгена Балицького – Євгенія Зайцева.

Наразі місце вибуху оточили російські військові. Про це інформує місцеве видання "РІА-Мелітополь".

Євгенія Зайцева працює на окупантів членкинею військово-цивільної адміністрації Мелітополя.

Євгенія Зайцева отримала поранення грудної клітки. За попередніми даними, постраждали ще двоє людей – хлопець, який отримав поранення голови та жінка.

Також вранці центральний проспект в районі Університетської вулиці був оточений. Містяни не могли користуватися транспортом через інцидент.

Згодом росгвардійці, поліція та військові виявили на тротуарі підозрілий пакет і перевіряли його вміст.

"Російські загарбники добряче перелякалися, вулицями їздить військова техніка. Оточено центральну площу. Саме на площі, у ДК "Шевченка", розташована так звана військово-цивільна адміністрація колаборантів", - повідомили журналісти видання.

Після вибуху в місті спрацювали сирени тривоги.