У Мелітополі прогримів потужний вибух: поранено племінницю псевдогубернатора Балицького [ Редагувати ]
Сьогодні, 30 травня, близько восьмої години ранку в центрі Мелітополі пролунав потужний вибух. Є кілька постраждалих, серед яких - племінниця фейкового губернатора Запорізької області Євгена Балицького – Євгенія Зайцева.
Наразі місце вибуху оточили російські військові. Про це інформує місцеве видання "РІА-Мелітополь".
Євгенія Зайцева працює на окупантів членкинею військово-цивільної адміністрації Мелітополя.
Євгенія Зайцева отримала поранення грудної клітки. За попередніми даними, постраждали ще двоє людей – хлопець, який отримав поранення голови та жінка.
Також вранці центральний проспект в районі Університетської вулиці був оточений. Містяни не могли користуватися транспортом через інцидент.
Згодом росгвардійці, поліція та військові виявили на тротуарі підозрілий пакет і перевіряли його вміст.
"Російські загарбники добряче перелякалися, вулицями їздить військова техніка. Оточено центральну площу. Саме на площі, у ДК "Шевченка", розташована так звана військово-цивільна адміністрація колаборантів", - повідомили журналісти видання.
Після вибуху в місті спрацювали сирени тривоги.
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