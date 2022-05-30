У Києві розпочинають реконструкцію будівель, пошкоджених обстрілами. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

Київ виділяє кошти і розпочинає реконструкцію та капремонт житлових будинків і приміщень соціальної інфраструктури столиці, пошкоджених обстрілами російських варварів. Столиця виділяє з бюджету майже 600 мільйонів гривень. Іще 200 мільйонів пообіцяв надати уряд. Дуже розраховуємо на це.

За даними КМДА, відновити у столиці потрібно загалом майже 390 будівель.

Із них понад 220 - це житлові будинки. Інші - об’єкти соціальної інфраструктури (медзаклади, садочки, школи, установи соціального захисту, адмінбудівлі).

Нагадаємо, що загроза повторного наступу на Київ залишається. росія може використати територію Білорусі для повторної спроби штурму столиці України.