У Сєверодонецьку точаться вуличні бої, росіяни захопили Лиман [ Редагувати ]
У Сєверодонецьку на Луганщині у міській забудові точаться вуличні бої, російські війська розвивають наступ від захопленого готелю "Мир". Про це розповів у Фейгін. Live радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
На самій околиці йдуть вуличні бої зі спробами проходити вздовж проспектів ближче до центру.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону підтвердив інформацію про вуличні бої в Сєвєродонецьку.
Окупантам вдалося все-таки продавити територію з околиці, де готель "Мир", і трохи просунутися углиб міста. У місті йдуть і йдуть вуличні бої.
Арестович повідомив, що Сєвєродонецьк окупанти намагаються обходити з півдня, у напрямку Павлограда - населеного пункту, який сполучає Сєвєродонецьк з Лисичанськом.
Це спроба відрізати Сєвєродонецьк від Лисичанська.
Місто Лиман уже перебуває під російським контролем, точаться бої навколо міста, повідомив Арестович. Бойові дії ведуться у напрямку населеного пункту Озерне, "до переправи через Сіверський Донець, за якою Сіверськ".
Плюс маленький хвіст у бік Слов'янська витягають. Там дві річки, водні перепони, витягнути його непросто. Це на підсічку нашого угруповання, яке чинить опір тому російському угрупованню, яке настає з боку Ізюма.
Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ окупанти зосереджують основні сили для оточення Лисичанська та Сєвєродонецька.
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