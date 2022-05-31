Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні постраждали понад 689 дітей. З яких 243 загинули, а 446 поранені.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

У відомстві зазначають, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 111, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, вчора внаслідок обстрілу окупантами Харкова та смт Коротич Харківської області отримали поранення 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка.

Там також додають, що через постійні бомбардування та обстріли російськими військами українських міст та сіл пошкоджено 1909 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.