З-під завалів у Харкові дістали чотирьох загиблих [ Редагувати ]
Рятувальники в Харкові дістали чотирьох загиблих з-під завалів зруйнованого обстрілами будинку в Індустріальному районі.
Про це повідомляється у Facebook Головного управління ДСНС у Харківській області.
Повідомляється, що рятувальники продовжують проводити аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у пошкодженому обстрілами 16-ти поверховому житловому будинку.
"Вчора, 30 травня на 15-му поверсі рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували з-під завалених бетонних конструкцій тіла 2-х загиблих: чоловіка і жінку. Сьогодні з-під завалів були вилучені тіла ще двох загиблих чоловіків", - йдеться в повідомленні.
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