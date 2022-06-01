Завершити цю "сагу" з нафтовим ембарго лідерам ЄС вдалося у перший день саміту.

Топ-тема сьогоднішнього дня. Посилення санкцій проти росії. Нафтове ембарго - таки ухвалили. Лідери Євросоюзу домовилися про це на дводенному позачерговому саміті у Брюсселі. Щоправда, ембарго це неповне. Для Угорщини - зробили виняток, але до кінця року закупівлі російської нафти ЄС скоротить на 90%. Як саме досягли компромісу - розкаже Олена Абрамович.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Цей позачерговий саміт в Брюсселі задумали ще в березні. Вже тоді було зрозуміло - на Україну доведеться виділити окреме засідання. І воно стало дуже в нагоді, бо вже майже місяць регулярні зустрічі на різних рівнях не мали результату - Угорщина блокувала шойстий санкційний пакет.

Завершити цю "сагу" з нафтовим ембарго лідерам ЄС вдалося у перший день саміту. Щоправда, дотискали угорського премʼєра Віктора Орбана до опівночі. На підсумкову прес-конференцію президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вийшла з результатом, у досягнення якого ще вранці вона не вірила. Бо тоді казала, що санкції навряд чи ухвалять у найближчі дві доби.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Я дуже рада, що лідери змогли домовитися про шостий пакет санкцій. Це дуже важливо. Завдяки цьому Європейська Рада тепер має можливість остаточно завершити заборону на майже 90 відсотків усього імпорту російської нафти до кінця року.

Десять відсотків, які залишаться, - це буде нафта, яка надходитиме до Угорщини через трубопровід "Дружба". Його південна гілка йде з росії через територію України до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна - через Білорусь до Польщі та Німеччини. Цей нафтопровід повністю виключили із санкційного пакета. Але Польща та Німеччина заявили, що у будь-якому разі відмовляються від російської нафти, а Словаччина та Чехія отримали певні відтермінування. Угорщина поки звільнена від санкцій безстроково. Віктор Орбан з цією новиною до ЗМІ не пішов - записав натомість вночі відеозвернення.

Віктор Орбан, премʼєр-міністр Угорщини:

Зараз перша ночі, щойно завершився перший день Ради ЄС. Найважливіша новина - ми захистили та зменшили рахунки за енергію. Нам вдалося відбити пропозицію Єврокомісії, яка б заборонила використання російської нафти в Угорщині. У нас вистачає проблем і без цього: ціни на енергоносії різко зросли, інфляція висока, а через санкції Європа опинилася на межі економічної кризи.

Перед початком саміту Орбан підходив до журналістів. Його попросили прокоментувати звинувачення у тому, що він маріонетка кремля. Відповів у стилі Дональда Трампа.

Фейк ньюз!

А на запитання, чому блокував аналогічну пропозицію санкцій раніше, ледь не послався на Лану Зеркаль - колишню заступницю МЗС з питань європейської інтеграції. Вона натякала, що якщо Орбан буде довго думати над санкціями, з трубопроводом "Дружба" може щось статися внаслідок воєнних дій в Україні.

Віктор Орбан, прем`єр-міністр Угорщини:

Нам потрібна гарантія, що в разі аварії з нафтопроводом, що проходить через Україну, ми будемо мати право отримувати російську нафту з інших джерел.

Орбан раніше хотів, щоб з санкційного списку виключили і ту нафту, яку доставляють морем до сусідніх країн - раптом щось станеться з трубою. Але на саміті його змусили підписати документ, у якому йдеться, що партнери забезпечать вихід із ситуації в разі аварій. Таким чином нафтове ембарго нарешті було ухвалене. І це дійно перемога, бо за продаж нафти кремль отримує від ЄС у два-три рази більше, ніж за газ.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Це поступовий період у 6-8 місяців - до кінця року - на відмову від нафти. Але це не означає, що протягом цього періоду її імпортуватимуть на повну. Наприклад, Німеччина повідомила нам, що від початку року, коли вони купували 35% нафти з росії, вони вже знилизи до 12%. Тобто це демонструє як шляхом непоновлення контрактів, завершення чинних та пошуку нових постачальників країни знаходять вихід.

Газ має стати наступним. Технічно відмовитись від російського палива буде складніше - для цього поки немає належної інфраструктури. Тож як швидко це станеться - поки ніхто не прогнозує. Є країни, які пропонують санкційну паузу, проте, кажуть, усе залежатиме від поведінки РФ.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Думаю, не варто виключати, що у найближчі тижні щось буде ухвалено. Все залежить від ситуації на фронті. Не варто нічого виключати.

Кая Каллас, премʼєр міністр Естонії:

Ми вчора вже коротко це обговорили. Газові санкції значно складніші, ніж були нафтові. Але питання газу - це також і той факт, що росія зараз відключає газ Нідерландам, а також Данії. Тож, може ситуація розвиватиметься так, що росія сама накладе санкції на газ.

Нідерландам газ відключили фактично під час цього саміту - за відмову платити за схемою "у рублях". На Данію це чекає з дня на день. Без російського газу з тих же причин уже тижні живуть Польща, Фінляндія, Болгарія.

Марк Рютте, премʼєр міністрів Нідерландів:

На нас це не особливо вплине, бо ми не купували великі обсяги. Але, звісно, ми вивчимо це питання ретельно. З першого погляду все виглядає не так і погано.

Кирил Петков, премʼєр-міністр Болгарії:

Ми диверсифікували постачання газу, маючи 95% залежності від Росії до нуля за 2 тижні. Якщо Болгарія змогла це зробити, це зможуть зробити всі.

Ще одне важливе питання, яке обговорили на саміті - як розблокувати українські порти та забезпечити вчасний вивіз зерна. І тим самим врятувати африканські країни від голоду, який наближається. Силового розблокування - з допомогою військово-морського конвою - ЄС не пропонує. Проте покладає надії, що домовитись про коридори для вивозу зерна з Одеси морем допоможе Туреччина.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Туреччина відіграє дуже важливу роль в світлі своєї відповідальності у Чорному морі завдяки існуючим договорам. Я бачив, що спілкування між президентом Ердоганом і президентом путіним було досить позитивним. Тому я сподіваюся, що найближчі дні, найближчі тижні дозволять вирішити цю ситуацію.

Поки що ж ЄС буде допомагати Україні вивозити зерно автошляхами через свою територію. Це повільніше і дорожче, але краще, ніж нічого - підкресили в Брюсселі. У своїй підсумковій декларації саміту лідери закликали росію зняти блокаду. Водночас не вимагали від Києва і москви двостороннього припинення вогню. Тут уже добре розуміють - доки рф сама не виведе війська, війна не закінчиться.