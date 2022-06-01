Випускний для одинадцятикласників-переселенців провели у Кропивницькому. Шкільний бал там влаштували у гуманітарному центрі. І невипадково, бо підлітки, які втекли від війни з Донецька, Луганська, Харкова - там волонтерять. Тож який він - воєнний випускний - далі.

Повітряні кульки, квіти, вечірні сукні, вишиванки, підбори, та макіяж. Це свято останнього дзвоника та випускний для одинадцятикласників - переселенців.

Ліза на початку цього навчального року уявляла свій випускний в колі однокласників в школі Харкова. Зараз дуже сумує за своїм довоєнним життям. Однак вірить: Україна переможе, а вона в майбутньому здобуде професію вчителя географії та гіда.

Єлизавета Сімцова, випускниця:

Мої подруги були в Полтаві, Кременчуці, деякі поїхали закордон, я підтримую з ними зв'язок, але в них випускного шкода, що не буде. Дуже прикро, що я не зі своїми однокласниками його святкую, але можна сказати, що не так шкода, бо я познайомилася з новими людьми, це як одна родина і ми святкуємо випускний.

Дмитро попри все планує здобути вищу освіту та розбудовувати Україну.

Дмитро Скерлет, випускник:

Я почув взрив, Умань, ви знаєте, всі бомбардувавали в перші дні, було страшно, я живу в гуртожитку, було шкода дівчат, у нас багато хто живе із сіл, було їх шкода, бо я з міста Кропивницього, у мене тут батьки, якось доїхали, чекаємо перемоги. Я хочу розвивати свою країну і це було давно, це я давно з цією мрією, ціллю, українською бачте перейшов, хоча все життя говорив російською.

Свято останнього дзвоника цьогорічним випускникам, які волонтерять в Кропивницькому гуманітарному центрі, влаштували його координатори. Адже атестати ці діти отримають дистанційно, без урочистостей. Ідею підтримали й небайдужі містян: вбрання, макіяж та зачіски зробили безкоштовно. А ще неймовірну кількість подарунків та смачний торт.

Олена Горобець, координаторка Гуманітарного центру у Кропивницького:

Зробили невеликий пост в інтернеті про те, що щось таке будем робити, кропивничани підтримали цю ідею і сьогодні наші дівчатат вони в справжніх, вишуканих, випускних сукнях, з макіяжем від найкращих майстрів міста, із зачісками. Це, звісно, абсолютно не стовідсотково заміняє те, що мало бути у них в мирному житті, але хоча б якусь частинку позитивних емоцій ми хочемо подарувати їм.

Випускники за традицією навіть виконали шкільний вальс.

На згадку про випускний у Кропивницькому одинадцятикласники - переселенці у дворі місцевої школи висадили тюльпанове дерево.