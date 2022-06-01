У середу, 1 червня, курс долара в обмінних пунктах України у продажу знизився на 40 копійок до 35,70 гривень за долар. Про це свідчать дані моніторингу ринку.

Курс євро знизився на 30 копійок до 38,20 гривень за євро.

Середній курс долара:

купівля - 34,60 (34,90 - 31 травня),

продаж - 35,70 грн (36,10 - 31 травня) за долар.

Середній курс євро:

купівля - 36,65 (36,90 - 31 травня),

продаж - 38,20 (38,50 - 31 травня) за євро.

Середній курс злотого:

купівля - 7,80 (7,70 - 31 травня),

продаж-8,40 грн (8,55 - 31 травня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 1 червня становить 31,3364 гривень за євро (-0,1667 гривень).