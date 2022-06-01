Курс валют на 1 червня [ Редагувати ]
У середу, 1 червня, курс долара в обмінних пунктах України у продажу знизився на 40 копійок до 35,70 гривень за долар. Про це свідчать дані моніторингу ринку.
Курс євро знизився на 30 копійок до 38,20 гривень за євро.
Середній курс долара:
- купівля - 34,60 (34,90 - 31 травня),
- продаж - 35,70 грн (36,10 - 31 травня) за долар.
Середній курс євро:
- купівля - 36,65 (36,90 - 31 травня),
- продаж - 38,20 (38,50 - 31 травня) за євро.
Середній курс злотого:
- купівля - 7,80 (7,70 - 31 травня),
- продаж-8,40 грн (8,55 - 31 травня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 1 червня становить 31,3364 гривень за євро (-0,1667 гривень).
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