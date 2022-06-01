Національна академія Служби безпеки України випустила 67 офіцерів, більшість із них продовжить службу в підрозділах контррозвідки, боротьби з тероризмом, кібербезпеки, Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Вручення дипломів курсантам-випускникам відбулося сьогодні, передає пресслужба СБУ.

"Знаю, що ви самі хотіли випуститись із Академії якнайшвидше — щоб допомогти країні в цей важкий час. Ми пішли назустріч побажанням. Адже бачимо, що у вас є достатньо навиків та умінь, які потрібні Україні зараз. Тож нехай ваш професійний шлях буде довгим і успішним - на благо нашої держави та її громадян", - звернувся до випускників Голова СБУ Іван Баканов.

Він зазначив, що співробітники спецслужби з першого дня повномасштабного російського вторгнення стали на захист країни.

"Сьогодні у Служби безпеки надзвичайно багато завдань - від затримань ДРГ та колаборантів до знешкодження ворога у гарячих точках", - додав Іван Баканов.

Він побажав випускникам якнайшвидше стати частиною потужної команди СБУ і зробити свій внесок у перемогу.