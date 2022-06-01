У Святогірській Лаврі внаслідок ворожого обстрілу загинули троє ченців [ Редагувати ]
На Донеччині внаслідок обстрілів російськими військами Свято-Успенської Святогірської Лаври загинули два ченці та черниця. Про це повідомляє Донецька єпархія УПЦ.
Ще троє ченців отримали поранення, пошкоджено два чернечі корпуси.
З глибоким сумом повідомляю, що 30 травня під час бойових зіткнень постраждали 3-й та 4-й чернечі корпуси Святогірської Свято-Успенської Лаври.
При обстрілі загинули благочинний Лаври архімандрит Галактіон, монах Арістоклій, черниця Варвара.
Поранення отримали ієромонахи Йоасаф та Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій.
Точна кількість загиблих та постраждалих мирян наразі невідома.
Нагадаємо, що на початку травня окупанти зруйнували Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври УПЦ.
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