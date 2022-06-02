На північнодонецькому Азоті росіяни пошкодили склад із метанолом, у Лисичанську влучили у лікарню. Крім того, зруйновано понад півсотні будинків. Так на Луганщині минув перший день літа. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

Наші військові стримують ворога, тому він продовжує знищувати інфраструктуру та промисловість Сєвєродонецька. росіяни роблять все, щоб потім можна було заявити про відсутність можливості відновлення. Вони за вісім років жодної копійки не вклали у відновлення окупованої у 2014 році частини Луганщини, не збираються й зараз. Тому і руйнують.

Ситуація у регіоні погіршується з кожним днем.

Учора з ранку вони кілька разів стріляли по об'єднанню Азот. Влучили в один з адміністративних корпусів та у склад, де зберігався метанол. У Лисичанську пошкодили будівлю міської лікарні. Їм не потрібні школи, лікарні, заводи та робочі місця на них. На жаль, це ще не всі зрозуміли. росіяни просто знищують і грабують нашу область. Зі злістю - тому що самі, сидячи на газовій трубі, не мають удома майже нічого, що для українця є повсякденністю.

Щодня у населених пунктах області руйнуються житлові будинки.

Пошкоджено ще 52 будинки. Тобто ще понад 50 сімей, а з урахуванням багатоповерхівок - набагато більше, залишилися без даху над головою. 50-60 будинків область втрачає щодня. У селах і селищах, які штурмують росіяни, житло вигоряє вулицями. За 1 червня у Гірському ворогом пошкоджено 16 будинків, у Лисичанську - 15, у Врубівці - дев'ять, у Сєвєродонецьку - шість, Новодружеську - чотири, Миколаївці - два.

Тривають бої і в найгарячішій точці області - Сєвєродонецьку.