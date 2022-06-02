Вчителі в Україні масово не одержують зарплати [ Редагувати ]
В Україні не можуть отримати заробітню плату за квітень близько 10 тисяч освітян унаслідок відсутності цифрового підпису в керівників освітніх установ, що унеможливлює формування реєстрів для виплат.
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
"На жаль, є 48 територіальних громад. Це приблизно 10 тисяч педагогів, які на сьогодні не отримали заробітні плати за квітень. Це відбувається тому, що Міністерство освіти не має прямого менеджменту кожної школи, бо ними займаються місцеві органи влади, або їх засновники", - інформував він.
За словами міністра, педагоги не отримують зарплат, тому що керівники навчальних закладів не мають цифрових підписів чи печаток для формування реєстру для виплат.
"Ми намагаємось із головами військових адміністрацій врегулювати це питання", - сказав Шкарлет.
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