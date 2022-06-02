Американські САУ M109 було продано Україні приватною компанією з Бельгії. Раніше вони стояли на озброєнні бельгійської армії.

Як повідомляється в бельгійському журналі La DH, про це заявила міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер.

За її інформацією, компанія OIP Land Systems продала Україні 155-мм гаубиці M109, зняті з озброєння бельгійської армії ще в 2008 році.

Варто зауважити, що раніше Міноборони Бельгії намагалося викупити американські САУ у компанії Flanders Technical Supply (FTS), яка купила їх ще у 2015 році, на прохання українських чиновників, але на той момент M109 перебували у розпорядженні OIP Land Systems.

Дедондер зазначила, що не знає всіх деталей того, як Україна отримала M109, але зараз її "цікавить лише інформація про отримання САУ українськими воїнами".