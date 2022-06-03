У Тихому океані розгорнули навчання понад 40 російських кораблів [ Редагувати ]
Тихоокеанський флот рф розпочав навчання із залученням понад 40 бойових кораблів та суден забезпечення, а також 20 літаків та вертольотів. Про це повідомляє ТАСС.
Завдання корабельних груп полягає у спільному пошуку з авіацією підводних човнів умовного супротивника.
В акваторії навчань діятимуть корабель управління "Маршал Крилов", фрегат "Маршал Шапошников", великі протичовнові кораблі та корвети, а також малі протичовнові кораблі, тральники, ракетні катери та судна забезпечення.
Також військові відпрацюють організацію протиповітряної оборони тактичних груп кораблів. Будуть виконані навчально-бойові вправи з надводних та повітряних цілей, також військові відпрацюють питання організації матеріально-технічного забезпечення сил у морі.
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