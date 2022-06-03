Київський фунікулер закривається на ремонт. Про це в ефірі телеканалу Київ заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляють у КМДА.

З початком повномасштабної агресії росії перед Києвом постало питання про функціонування фунікулера як не тільки громадського транспорту, а й пам'ятки. Адже фунікулер має статус пам'ятника архітектури, історії, науки і техніки. Особливо цінна прикраса вестибюлів, а саме вітражі у виконанні українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути.

Як зазначив Поворозник, питання консервації фунікулера вдалося вирішити завдяки волонтерам. Вітражі верхньої станції закрили 12 дерев'яними щитами, укріпили їх вогнестійким брезентом та оцинкованими залізними листами. Аналогічні роботи було проведено і на нижній станції. Повідомляється, що на це знадобився понад місяць.