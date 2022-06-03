100 днів війни проти України повністю змінили і російську економіку. Якщо в перший місяць ми бачили паніку біля обмінників та бійки у продуктових крамницях, то нині ситуаця начебто стабілізувалася. Й рубль навіть рекордно зміцнів. Однак ні перше, ні друге не є позитивним сигналом. А погіршення життя росіян та масштабної кризи - не уникнути. Чому - з'ясовувала Ольга Жидецька.

Кілометрові черги до банкоматів та обмінників за доларом більш ніж по 100 рублів. Бійки за цукор, мило та дешеві пательні в супермаркетах. Порожні полиці з прокладками, макаронами та консервами.

Після початку повномасштабної війни проти України та запровадження західних санкцій росіяни на власних гаманцях різко відчули наближення кризи. У паніці люди розмітали з крамниць товари першої необхідності. Дефіцит і здорожчання постукали до жителів РФ навіть у двері вбиральні.

Туалетная бумага - та категория товаров, без которой не обходится ни один дом. Например вот такая упаковка с 8 рулонами стоила в районе 200 рублей - 180-200 рублей. Сейчас ценник ровно в 2,5 раза больше.

Однак паніка й ажіотаж поступово вщухли. Деякі товари, запаси яких збереглися на складах з довоєнного часу, повернулися на полиці магазинів. Однак ціни - стрімко зросли.

Например пакет молока "Домик в деревне" за два года вырос всего на два рубля, а за два месяца войны - сразу на 30. Собранная нами 2 года назад продуктовая корзина стоила 893 рубля, сейчас же она обошлась в 1250.

75% товарів на російському ринку - імпорт. Та чи не кожне місцеве підприємство залежить від складових чи обладнання з-за кордону.

Придется жрать всякую дрянь. Особенно пенсионерам. Все, что мы едим, половина этого запакована в импортные пленки. В упаковки импортные. Все это будет дорожать.

Натомість російська влада постійно наголошує: економіка країни справляється з зовнішнім тиском. Мовляв, подивіться - за останній місяць рубль повернувся на допандемічний рівень. Та економісти пояснюють - це сталося завдяки суворим адміністративним заходам центробанку. При цьому рубль фактично перестав бути вільно конвертованою валютою. Тобто купити ті ж долари чи євро - майже неможливо.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Іде тотальна ізоляція економіки. Дуже упав імпорт. Але в той же час експорт поки залишався високим. Через досить високі ціни на енергоносії, нафта, газ та інше. В результаті у них торговельний профіцит.

Надмірне зміцнення рубля тягне за собою бюджетні проблеми. У травні Росстат зафіксував рекордний обвал соціальних виплат. Воно й не дивно, бо у кремлі витрачають гроші не на нормальне життя своїх громадян, а на вбивство українців.

Антон Силуанов, міністр фінансів росії:

Деньги на проведение спецоперации, огромные ресурсы тоже нужны. Деньги на подержку экономики тоже нужні гражданам.

Тим часом російський ринок продовжують покидати іноземні компанії. Від початку повномасштабного вторгнення свій бізнес в росії згорнуло майже півтори тисячі підприємств із сімдесяти країн. Та через це росіянам радять не журитися.

володимир путін, президент росії:

Да, многие заявили, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь, на тех кто уходит, может быть и слава богу? Мы займем их ниши. Ничего не изменится.

Рятівним колом має стати така ж надута і порожня вседержавна політика імпортозаміщення. Мовляв, чим російські котлети гірші за американські бургери? Відроджувати російська влада намірилася навіть динозавра радянського автопрому - "москвича".

Натомість економісти констатують - у сучасному глобалізованому світі імпортозаміщення в ізольованій державі неможливе.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Ви можете порівняти це з лікарями. Якщо в Середньовіччі економіка була неглобалізована і могли імпортозамістити будь-що. Так само як і знахар у Середньовіччі один лікував вас від усього-усього. Зараз, коли ви йдете до лікаря, ви йдете до спеціального лікаря ви не будете йти до гінеколога, якщо у вас болить зуб, вибачте. Та сама історія і з економікою.

За останні три місяці суттєве скорочення відбулося в усіх галузях. Натомість катастрофічні наслідки від західних санкцій в уряді обнадійливо називають" структурною трансформацією". Та це не змінює суті деградації, на яку Кремль прирік свою країну.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

З крейсером "Москва" сталася структурна трансформація - воно структурно трансформувалося в підводний човен. Десь така сама структурна трансформація зараз починається в російській економіці.

Санкції, наголошують економісти, руйнують росію хоч і повільно, та невідворотно. Без жодних помітних перспектив у найближчому майбутньому виборсатися з цієї ями.