Музика, як зброя: Святослав Вакарчук від самого початку війни підтримує моральний дух українців [ Редагувати ]
Допомагати перемагати. Історію ста днів незламності та міці неможливо уявити без української музики. А українську музику - без Святослава Вакарчука. З перших днів повномасштабної війни музикант займався волонтерською роботою, виступав у найбільш небезпечних містах, піднімаючи моральний дух усіх українців, даруючи слухачам заряд переможного оптимізму.
Замість звичної сцени - концерти просто неба, у волонтерських штабах, та вокзалах, площах та метро. І звісно - перед нашими бійцями, і на передовій, і в госпіталях.
Від самого початку війни Cвятослав Вакарчук підтримує бойвих дух українців. Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Тростянець, Одеса... Це далеко не повний список міст, де лідер "Океану Ельзи" був з воєнними гастролями за ці 100 днів війни. Ці поїздки журналісти уже навіть охрестили "моральним туром Україною". Сам же Вакарчук каже: він їде туди, де допомога потрібна найбільше.
Ось так у березні під фортепіано Вакарчук співав на вокзалі Львова… А ось - увагоні евакуаційного потяга, який віз біженців із Краматорська. Підбадьорював українців і на стації харківського метро, де ховалися від щоденних обстрілів.
А на цих відео - українські військові. Вакарчук постійно їздить до наших захисників. А оборонцям Маріуполя - присвятив свою нову пісню "Місто Марії". Вона вже стала символом незламності.
А ще Святослав Вакарчук волонтерить. За гроші з благодійних концертів купує ліки та медобладнення. Його вже доправили у дитячі лікарні у Запорізькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Туди, де приймають поранених діток... Вакарчук назвав ці відео "найстрашнішими" у своєму житті. І звернувся до росіян:
Сейчас мы находимся в палате реанимации, где наши врачи доблесно борятся, в буквальном смысле, за жизнь деток, которые были ранены русскими ракетами, русскими осколками просто за то, что они живут в независимой стране. Им пытаются спасти жизнь. Я хочу, чтоб вы увидели это и остановили свою безумную власть. Вы можете сделать это: прекратите бояться, выйдите на площади.
Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Житомирщина … Ці відео - з розбомлених рашистами міст і сіл.
Я навіть боюся показувати вам, що російські орки наробили тут …подивіться - це звичайні хати, звичайних людей, які тут жили…заробляли. Стояли ці хати, сім'ї народжувались, діти…
А це вже буквально кілька днів тому - десятки тисяч людей на центральній площі в Берліні. Святослав Вакарчук свої тури не припиняє… Тому нещодавно виступив на масштабному благодійному телемарафоні Save Ukraine в Німеччині. І зі сцени закликав звільнити всіх оборонців Маріуполя з російського полону.
Нам потрібно звільнити наших героїв Маріуполя! Вони мають повернутися додому…це щирі, справжні герої…
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