Хоробрість і міць кадирівців - це один із продуктів російської пропаганди. Не більше, ніж фейк. Узагалі росіяни за ці 100 днів прославилися на весь світ, як... брехуни. А ще - вони показали, що самі ж плутаються у своїй маячні. То як змінювалися російські наративи в інфопросторі - розбиралася Марина Біленька.

То вони Донбас прийшли захищати.

Республики Донбасса обратились к России о помощи.

То саму Росію.

Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать.

То демілітаризувати і денацифікувати планували.

Значительная часть Украины оказалась охвачена вот этим безумием нацизма.

А тепер - воюють з усім НАТО.

Началась самая настоящая война, причем война третья мировая, мы вынуждены заниматься демилитаризацией не просто Украины, а всего северо-атлантического Альянса.

Російська пропаганда - і рушійна сила у цій війні, і - маркер політичних настроїв у Кремлі. Це - цинічна система, яка працює за чіткими вказівками, продукуючи "потрібні" наративи. Ще до вторгнення роками "скабєєви" та "соловйови" накачували росіян ненавистю до українців.

Поэтому "пропагандисты" нигде не говорят украинцы. Только "фашисты", "нацисты", "нацбатальоны" и так далее.

Противник в лице националистических батальонов использует гражданское население как живой щит. Националисты не дают жителям воспользоваться гуманитарным коридором. И вот так сейчас выглядят освобожденные от неонацистов населенные пункты, которые мы проезжали в сторону Киева.

За кілька місяців до вторгнення градус ненависті з телевізора - досяг апогею. А в перші дні війни - ще й зашкалював патріотичний угар. З найвідомішого – "візьмемо Київ за три дні"!

Приказ министра обороны Шойгу. 6 утра - подьем, 7 утра - утренний туалет, 8 - завтрак, 9 - нападение на Украину, 12 - обед, 13 - взятие Киева, 18 - концерт Газманова, 21 - салют.

Та чим далі - тим пафосу ставало менше.

На самом деле, крупнейшее европейское государство, месяц, спецоперация, захватить страну так бістро, разумеется, невозможно.

Та якщо реальними воєнними успіхами росіяни похвалитися не могли, то їх просто вигадували! Цинічна брехня - це наріжний кремлівської пропаганди. Говорити на чорне - біле - їхній принцип. А у своїх злочинах - звинувачувати інших.

Сергій Лавров - міністр закордонних справ Росії:

В этом родильном доме, мы об этом сказали 7 марта в Совете Безопасности, давно нет ни женщин, ни детей, ни обслуживающего персонала. Его заняли бойцы батальона "Азов" вместе с прочими радикалами и устроили там свой опорный пункт.

Або от - ще один приклад нахабної брехні: версія так званої "спецоперації", яку недавно озвучив міністр оборони РФ Шойгу. Каже, ніби хотіли забезпечити... без'ядерний статус і так без'ядерної України. А ще пояснив, чому операція затягується.

Сергій Шойгу - міністр оборони Росії:

Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляется режим тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

А незадовго до цього ще одну версію провалу російських військ озвучив лавров.

Сергій Лавров - міністр закордонних справ Росії:

Терміни спецоперації РФ в Україні зумовлені наказом категорично уникати ударів по цивільній інфраструктурі.

До перекручених фактів пропагандисти щедро додають просто потоки абсурду. І чим найбезглудіша вигадка, тим краще вона "заходить" російському малоосвіченому споживачу. Бо грає на інстинктах. Головний з яких - страх.

Аби в громадян не виникало питань щодо доцільності цієї так званої спецоперації, з російських екранів почали тиражувати абсурдні страшилки. Приміром, про біолабораторії і птахів-убивць.

Микита Михалков - російський кінорежисер:

Птицы, которых этим заражали, просчитывалась их траектория перелета через Россию. Это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса как такового.

Не дивно, що і віспа мавп, виявляється, теж справа рук українців.

На самом деле у меня сейчас 2 версии. Первая - указывает на Украину.

Мета цієї абсурдної брехні - не лише залякати, а й виправдати агресію. Один із головних наративів російської пропаганди: атака на Україну - це удар на випередження.

І оскар за найкраще виконання цього меседжа отримує, звісно, він:

А я вам сейчас расскажу, откуда на беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был бы нанесен превентивный удар по позициям…

Отже, пропагандисти малюють для глядача фантасмагоричну картину, в центрі якої - неіснуючі нацисти.

Начали выращивать там имеющиеся давно ростки национализма и неонацизма.

А щоб надати цій абстрації форми, пропагандисти її конкретизують. Уособленням страшного українського "нацизму" став полк "Азов". І демонізувати його почали задовго до вторгнення. Як і "бандерівців". Вершиною пропагандистського абсурду стало і полювання на самого Степана Андрійовича і вигадка про супер-зброю - ЗСУ:

Дмитро Пєсков - прес-секретар президента Росії:

Були зіткнення з пересувними групами націоналістів і бендерівців, які використовували легкі автомобілі та вантажівки, де встановлювали ударні засоби, такі, за принципом джихадмобілів, тільки там їх зараз називають бендеромобілі.

І чим менше перемог мають російські солдати на українському фронті, тим більше російські пропагандисти залякують народ з екрану.

На Украину потянулись сатанисты. Частная военная компания, название которой условно переводится как "Группа передовых наблюдений" - бывшие спецназовцы США, поклоняющиеся дьяволу. В самом прямом смысле.

Це було б смішно, якби не було так страшно. Бо саме так, дегуманізуючи українців, пропаганда намагається заколисати залишки сумління у свого народу.

- Какую позитивную хорошую новость за последнее время слышали? - Никакой. - Почему? - У меня все плохо. Стало теплее.

На початок 2021-го року для понад шістдесяти відсотків росіян головним джерелом отримання інформації був телевізор. А зараз і поготів - бо в країні закрили опозиційні медіа, блокують соцмережі. Але й ще до інформаційної зачистки більшість громадян федерації цілком влаштовувала пропагандистська телекартинка. Бо навіщо шукати альтернативу, коли по телевізору такі фантастичні речі розповідають.