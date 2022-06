Американський рок-гурт Metallica зібрав для України $1 млн. Про це йдеться у прес-релізі групи.

Збір коштів було анонсовано 6 квітня на сторінці фонду All Within My Hands Foundation. Безпосередньо Metallica зробила перший внесок у розмірі $500 тис., решта була зібрана шляхом продажу ексклюзивних товарів.

​Фан-клуби Metallica зібрали загалом $60 тис. Найбільший внесок зробили фани з нікнеймом MASSter of Puppets, який пожертвував $21 150, та OVERKILL.PL з донатом $1 236. мільйон

Кошти передали організації World Central Kitchen та ініціативі #ChefsForUkraine з безкоштовної роздачі обідів та продуктових наборів для біженців, які залишили Україну через військову агресію росії.

На гроші, зібрані Metallica, WCK роздала понад 31 млн обідів у більш ніж 230 містах Східної Європи.

Нагадаємо, що ще в 2016 році Metallica у новому кліпі показала український прапор.